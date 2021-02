Wodurch entsteht Stress im Schulalltag und wie können wir besser damit umgehen? Wie werden wir glücklich? Mit diesen Fragen haben sich Schülerinnen und Schüler des Egbert-Gymnasiums ein Jahr lang in einem Projektseminar von Lehrerin Judith Schmitt auseinandergesetzt.

Entstanden sei dabei unter anderem der fünfteilige Podcast G-L-Ü-C-K, wie es im Presseschreiben der Schule heißt. In der ersten Folge "Was wir von der Wissenschaft über das Glück lernen können" wird aus der Sicht der Positiven Psychologie erklärt, was Glück überhaupt ist, was der Mensch zum Glücklichsein braucht und wie sich das Glücklichsein auf den Menschen auswirkt.

Wie glücklich die Schüler am Egbert-Gymnasium tatsächlich sind, ist das Thema der sich anschließenden Umfrage. Darauf aufbauend wird in den Folgen "Mobbing und Leistungsdruck" und "Psychische Erkrankungen – ein Tabuthema" darauf eingegangen, was dem Glück im Wege stehen kann.

In der letzten Folge kann jeder Hörer dann etwas für sein ganz persönliches Glück tun, indem er der darin enthaltenen Anleitung zum meditativen Malen folgt.