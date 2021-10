Prichsenstadt vor 44 Minuten

Pkw-Fahrer nimmt Sattelzug die Vorfahrt

Am Dienstag gegen 12.30 Uhr befuhr der 36-jährige Fahrer eines Sattelzugs die B 286 von Gerolzhofen in Richtung Prichsenstadt. In diesem Moment kam ein 47-jähriger Pkw Fahrer mit seinem Seat Leon von der B 22 und wollte nach rechts auf die B 286 auffahren, heißt es im Polizeibericht. Er übersah den vorfahrtsberechtigten Sattelzug, wodurch es zum Unfall kam. Der Pkw wurde an der linken Fahrzeugseite so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Am Sattelzug entstanden Beschädigungen an der rechten Fahrzeugfront. Insgesamt wird der Sachschaden mit 6000 Euro beziffert.