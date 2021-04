Zwischen Samstag, 9 Uhr, und Sonntag, 9 Uhr, ereignete sich in der Glauberstraße in Kitzingen eine Sachbeschädigung. Ein unbekannter Täter beschädigte einen Pizzabetonofen, der sich auf dem Gelände der Richard-Rother-Realschule befindet. Am Ofen wurde der Putz abgeschlagen und zudem an einer daneben stehenden Mülltonne der Deckel abgerissen. Nach Angaben der Polizei entstand Schaden von etwa 400 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.