Volkach vor 16 Minuten

Pizza-Lieferant wird in Volkach der Geldbeutel gestohlen

Am Samstag gegen 20.40 Uhr wollte ein Lieferfahrer einer Pizzeria in der Dr.-Eugen-Schön-Straße in Volkach neue Waren in seinen Wagen laden. Zu diesem Zeitpunkt beließ er seinen Geldbeutel offen sichtbar am Armaturenbrett im unverschlossenen Auto. Als er wenige Minuten später zurück zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass die Geldbörse mit einem hohen Bargeldbetrag durch einen unbekannten Täter entwendet wurde.