Kitzingen vor 23 Minuten

Pizza backen für den letzten Wunsch

Über eine Spende von 500 Euro freut sich laut Pressemitteilung das BRK-Hospizmobil. Zum zweiten Mal während der Corona-Zeit backten die Brüder Michael und Thomas Friederich Pizza und belieferten Freunde in Buchbrunn. Jeder Pizzaliebhaber konnte selbst entscheiden, wie viel er für sein Ostermontagsessen spenden möchte und so kamen am Ende 325 Euro als Erlös heraus. Die beiden Organisatoren rundeten den Betrag auf 500 Euro auf. Für die Corona-konforme Lieferung sorgten Simon Pohley und Stefan Brixner. Der Organisator des Hospizmobils Burkhard Finger freute sich bei der Übergabe ebenso wie der stellvertretende Kreisgeschäftsführer des BRK Sven Appold mit den Pizzajungen Valentin und Konstantin Streit sowie Henry Holzheid. Das Herzenswunsch-Hospizmobil ermöglicht Palliativpatienten die Erfüllung eines eigentlich unerfüllbaren (letzten) Wunsches. Wer sich oder einer nahestehenden Person diesen letzten Wunsch erfüllen möchte, kann sich einfach an die BRK-Geschäftsstelle in Kitzingen wenden.