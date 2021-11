Kitzingen vor 30 Minuten

Piratenschiff auf Spielplatz angesprüht

In der Zeit von Sonntag, 0 Uhr, bis Montag, 7.45 Uhr, besprühte ein bislang unbekannter Täter auf dem Spielplatz am Unteren Mainkai in Kitzingen ein Holz-Piratenschiff mit weißer Sprühfarbe. Laut Polizei wurden Schriftzüge wie "Free 98!" und "WAS 20i" aufgesprüht. Es entstand ein Schaden von circa 500 Euro.