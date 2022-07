Mainbernheim vor 1 Stunde

Piratenmäßiger Spaß beim Kindergartenfest

Nach drei langen Jahren Pause hieß es in diesem Jahr endlich wieder Leinen los für das Mainbernheimer Kindergartenfest. Die Kindergartenkinder hatten eine musikalische Vorführung einstudiert, die am Fest den Eltern, Großeltern und Freunden vorgeführt werden konnte. Gemeinsam mit den Erzieherinnen sangen die Kinder das Lied vom Baggersee-Piraten Paul, der mit seiner Badewanne die Gewässer durchsegelt. Die verschiedenen Abenteuer, die der kleine Seeräuber dabei erlebt, wurden tänzerisch umgesetzt. Unter großem Beifall des Publikums endete das Singspiel mit dem Fund der Schatztruhe, die für alle Kinder ein Eis enthielt. Im Anschluss gab es ein breites Angebot für Groß und Klein, das zum Verweilen im schattigen Garten des evangelischen Gemeindehauses einlud. An verschiedenen Stationen konnten sich die Kinder Preise erspielen, ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen oder sich schminken lassen. So konnten nach viel zu langer Pause alle großen und kleinen Piraten endlich wieder ein Fest des Kindergartens genießen.