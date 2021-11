Kitzingen vor 1 Stunde

Pippi feiert Weihnachten

Das Bilderbuchtheater Christian Sperlich gastiert mit dem Stück "Pippi Langstrumpf feiert Weihnachten" am Donnerstag, 2. Dezember, um 16 Uhr, im Stadtteilzentrum in der Kitzinger Siedlung. Das Stück ist bearbeitet für Kinder ab zwei Jahren und dauert 50 Minuten, heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters.