Große Resonanz fand die Dekanatswallfahrt des katholischen Seniorenforums Kitzingen zur "Schmerzhaften Mutter Gottes" in die Wallfahrtkirche "Maria im Sand" "Früher kamen wir auch, wir waren dabei, wenn unsere Orte nach Dettelbach wallten", wieder andere "wir sind bei KTV – den Fernsehübertragungen dabei und wollten live die Lieder, die Kirche erleben" und wieder andere: "Wir wollten wieder einmal mit den Bekannten, Vertrauten aus den Ortschaften des Dekanats zusammentreffen". Und so waren beim Gottesdienst circa 200 Pilgerinnen und Pilger dabei und genossen den Augenblick. Anders als bei den üblichen halben "Seniorenportionen" im Gasthaus wurde von den "Wallleuten" die Überlänge des Pilgeramtes als "Wellness" für die Seele erlebt. Ingeborg Weissmann, einer der guten Geister der Kirche und erfahrene Kirchenführerin gab der Botschaft des Gnadenortes ihre Stimme. Eingeschmolzen im Gnadenaltar die Leidensgeschichte Jesu, dargestellt über mehrere Etagen. Zudem wies sie hin, dass es in der Wallfahrtskirche neben den üblichen sieben Schmerzen Mariens auf ein achter Schmerz dargestellt ist. Der 30-jährige Jesus verlässt sein Elternhaus Ein Prozess des Loslassens gerade für viele Ältere.

Als Via Dolorosa der "sieben Schmerzen Mariens" bezeichnete sie den Wallfahrtsweg, über den die Pilger von der Stadt zum Gnadenort gelangen In der ökumenische Kanzel, mit den Evangelisten und Kirchenlehrern, die von der Figur des Jesse, des Vaters Davids getragen wird, sind vierzig biblischen Figuren integriert, ganz am Ende Maria. Selbst für langerfahrene "Wallleut" ist dabei Neues am Gnadenort aufgebrochen Auch für Dekan Gerhard Spöckl der in diesen Septembertagen circa 40 Wallfahrten begleitet. "Ich bin überwältigt, und stolz, was ihr auf die Beine gestellt habt, so der Zelebrant des Pilgeramtes, Freude sich über die große Resonanz nach zwei Jahren Coronapause. Neben dem Dettelbacher Wallfahrtslied: "Zu dem bei frohem Liederschalle, so mancher fromme Pilger geht" erklangen viele vertraute Melodien, begleitet von Rita Selzam auf der Orgel und Roland Gast als Vorsänger und mit der Trompete. Wehmütig wies Dekanatsaltenseelsorger Lorenz Kleinschnitz auf die letzte WhatsApp mit seinem Pfarrer Uwe Hartmann hin. Auf seine Anfrage: ":Kannst du bei diesem Pilgeramt mit dabei sein?" die Antwort: "Gerne, ich freue mich auf euch". War doch seine "Wallweckpredigt" vor einem Jahr Anlass, auf dem Platz vor der Wallfahrtskirche in froher Runde anschließend zusammen zu sitzen. Bestens organisiert von den Mitgliedern des Dekanatsvorstandes. Vorsitzende Margit Pfaff, bedankte sich bei allen Mitwirkenden. Getröstet, gestärkt gings für die Dekanatswallleut zurück in ihre Heimatorte.

Von: Lorenz Kleinschnitz (Ansprechpartner, Seniorenkreis Schwarzach am Main)