Marktsteft vor 25 Minuten

Pickup bringt Radfahrer zu Fall: Autofahrer flüchtet

Am Montag um 9 Uhr ereignete sich am Traugraben in Marktsteft auf Höhe der Firma Beuerlein ein Unfall. Ein 76-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Radweg zwischen Marktsteft und Marktbreit. Ein Pickup der Marke Isuzu mit Würzburger Kennzeichen fuhr am Radler links vorbei. Hierbei berührte die rechte Fahrzeugfont des Pickup den linken Oberschenkel des Radfahrers, berichtet die Polizei.