Prosselsheim vor 40 Minuten

Picknick-Konzert mit den Altmannshäusern

Am Sonntag, 18. Juli, spielt die Blaskapelle Altmannshausen ein Picknick-Konzert in Prosselsheim. Von 18 bis 21 Uhr werden neben dem Sportplatzgelände Altbekanntes aber auch neue Titel erklingen, heißt es in einer Mitteilung des Veranstalters.