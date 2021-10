Münsterschwarzach vor 39 Minuten

Physik mal anders

Am Schülerwettbewerb „exciting physics“, der im Rahmen der Veranstaltung „Highlights der Physik“ in Würzburg stattfand, nahmen auch zwei Schüler aus dem Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach teil. Sie traten gegen Physik-begeisterte Mitstreiter aus ganz Deutschland an und lösten knifflige Aufgaben mit Bravour. So bastelte Julian Legron eine möglichst leichte „iZelle“ aus Papier, mit der ein Ei einen Sturz aus verschiedenen Höhen unbeschadet überstehen sollte. Dies gelang seiner Konstruktion mühelos, allein ihr Gewicht versagte Julian einen der tollen Preise. Nils Schäfer baute eine möglichst leichte Papierbrücke, die bei einer Spannweite von einem Meter ein Gewicht von einem Kilogramm halten sollte. Seine Brücke hatte damit keine Probleme und heimste bei einem sensationellen Gesamtgewicht von nur 34 Gramm den zweiten Platz ein. Zur Belohnung gab es einen Mediengutschein.