Ab 19. Juli wird der Entwurf des Bebauungsplans "Am Steinberg 2" öffentlich ausgelegt. Sieben Baugrundstücke sollen auf der Fläche nördlich des Mainbernheimer Friedhofs entstehen. Für das rund 6500 Quadratmeter große Areal, das mit einer Ringstraße erschlossen wird, war eine artenschutzrechtliche Untersuchung notwendig gewesen. Deren Ergebnisse lägen nun vor und nun könne das offizielle Verfahren weitergehen, erklärte Bürgermeister Peter Kraus im Stadtrat.

Martina Wieland vom Planungsbüro Röschert erläuterte dem Gremium die in dem Baugebiet festgelegten Höhen. Gedeckte Farben oder Pastelltöne sollen es für die neuen Häuser sein. Das löste bei manchen Stadträten ein Schmunzeln aus, aber es soll so in den Festsetzungen stehen bleiben. Beim Mischwasserkanal müsse noch die genaue Lage geklärt werden. Auch eine Trasse durch den Friedhof sei denkbar, meinte Martina Wieland. Die maximale Sockelhöhe legte der Stadtrat auf 60 Zentimeter fest. Inklusive Zaun darf die Umrandung nicht höher als 1,5 Meter sein.

Stadtrat will sich vor Ort ein Bild machen

Eben um eine solche Höhe ging es bei einem Grundstück im Baugebiet Langwasen. Dort möchte die Eigentümerin eines Grundstückes eine 6,3 Meter lange Stützmauer mit einer Höhe von 0,58 bis 0,75 Meter errichten. Diese soll laut Antrag zusätzlich mit einem 1,20 Meter hohen Zaun bestückt werden. Aufgefüllt sei das Grundstück, die Mauer sei aber noch nicht errichtet, informierte Bürgermeister Peter Kraus. Stadtrat Marc Poser ärgerte sich, dass sich hier nicht an Absprachen gehalten worden sei. Eugen Reifenscheid riet, sich die Optik zu den benachbarten Grundstücken zu betrachten. Jetzt schaut sich der Stadtrat das Ganze vor Ort an.

Vor Ort muss auch geklärt werden, welche weiteren Dachflächen sich im Altort für Photovoltaikanlagen eignen. Stadtplanerin Yvonne Slanz informierte den Stadtrat über den aktuellen Sachstand. Thomas Kramer bekräftigte seine Haltung, dass man Bewohnern der Altstadt den Zugang zur eigenen Stromerzeugung nicht verwehren dürfe. Laut Bürgermeister und Stadtplanerin soll das Ziel sein, Photovoltaikanlagen auch im Ensemblebereich oder auf Denkmälern zu ermöglichen, wenn das historische Stadtbild nicht beeinträchtigt werde.

Änderung des Denkmalschutzgesetzes geplant

Slanz erläuterte, dass eine Änderung des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes geplant sei. Voraussichtlich soll es auch eine Förderung geben, um den gestalterischen Mehraufwand auszugleichen. Der Stadtrat will die angekündigten Änderungen noch abwarten. Es soll schon mit der Regierung geklärt werden, ob es für die Überarbeitung des Solarkatasters eine Förderung gibt. Kraus wies noch darauf hin, dass nicht der Stadtrat Photovoltaikanlagen auf dem Dach genehmigt. Die Entscheidung treffe im Altort die Untere Denkmalbehörde in Abstimmung mit dem Landesamt für Denkmalpflege.

Einvernehmen erteilte der Stadtrat zur Nutzungsänderung des ehemaligen Betriebsgebäudes der Firma Haribo. Dieses soll bei Bedarf als Notunterkunft für Geflüchtete zur Verfügung stehen. Nicht abweichen will der Stadtrat von den notwendigen 18 Stellplätzen für das geplante AWO-Seniorenzentrum im Langwasen. 16 waren im Bauplan eingezeichnet. Hier soll eine Lösung gefunden werden.