Phantasten in der Rathaushalle

Der Kitzinger Kulturverein PAM e.V. widmet seine diesjährige Sommerausstellung in Zusammenarbeit mit der Stadt Kitzingen zeitgenössischen bayerischen Phantasten. Vom 24. Juli bis 29. August präsentieren die Künstler Michael Maschka, Wolfgang Harms, Udo Winkler, Jo und Hans Niklaus, Karl Witti und KD. Christof ihre Werke in der Historischen Rathaushalle in Kitzingen. Die Ausstellung ist unter Einhaltung der aktuell geltenden Hygieneregeln täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet, die Besucherzahl ist auf 25 Personen begrenzt.