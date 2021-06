Dass Abtswinds Bürgermeister Jürgen Schulz bei einer Sitzung einmal richtig in Rage gerät, kommt so gut wie nie vor. Jüngst schaffte es jedoch ein Bürger, als er beim letzten Punkt der Tagesordnung "Fragen an den Gemeinderat" monierte, dass es im Ort derzeit an vielen Stellen ungepflegte Beete und Grünanlagen gebe.

Der Bürger zählte einige Stellen auf und forderte, die Gemeinde müsse eben zusätzliche Kräfte einstellen. Schulz antwortete prompt. Die Grünanlagen sähen "im Moment sehr gut aus", trug er seinerseits Beispiele vor. Jedoch gab er auch zu bedenken, dass die Gemeindearbeiter beim derzeit feucht-warmen Wetter kaum nachkämen mit der Grünpflege.

"Wir können nicht fünf Sachen auf einmal machen, das ist ein Unding", echauffierte sich das Gemeindeoberhaupt. Jedes Jahr komme dann die Forderung, zusätzlich Personal einzustellen. Anstatt die Gemeinde zu rufen, könnte der ein oder andere auch mal selbst tätig werden und an manchen Stellen Unkraut beseitigen, meinte Schulz.

Am Ratstisch wurde schließlich debattiert. Gemeinderätin Katharina Baumann schlug vor, für die Sommermonate etwa eine geringfügig beschäftigte Kraft für die Grünpflege mit einzustellen. Das will die Gemeinde nun tun.

In der Sitzung wurde außerdem angesprochen, wo in Abtswind Nistmöglichkeiten für Schwalben entstehen könnten. Als Beispiel nannte Bürgermeister Schulz ein Schwalbenhaus in Kitzingen. Mehl- und Rauchschwalben würden davon profitieren, aber auch andere Vögel. Im Rat wurde die Kläranlage als möglicher Platz vorgeschlagen. Über weitere Stellen wolle man sich Gedanken machen, hieß es.