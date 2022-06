Unter dem Titel „Kirche im Umbruch, Orden im Aufbruch“ steht das Münsterschwarzacher Pfingstgespräch am Pfingstmontag, 6. Juni, in der Benediktinerabtei Münsterschwarzach.

Um 17.45 Uhr wird eine Vesper in der Abteikirche gefeiert. Gemeinsam mit der evangelischen Communität Casteller Ring vom Schwanberg, der Kongregation der Franziskusschwestern aus Vierzehnheiligen sowie der Christusträger Bruderschaft aus Triefenstein möchten die Benediktiner in diesem Gottesdienst besondere Hoffnungsworte an die Besucherinnen und Besucher richten, heißt es in der vom Ordinariat Würzburg versandten Einladung.

Schon seit längerem mache sich die Gemeinschaft Gedanken über den Zustand der Kirche und die Abkehr vieler Menschen, zitiert die Pressemitteilung Abt Reepen. „Dennoch kommen viele suchende Menschen nach Münsterschwarzach und in andere Klöster. Wir stellen uns die Fragen nach der künftigen Gestalt der Kirche und ahnen einen Auftrag für die Klöster.“

Der Vesper voraus gehe ein interner Gesprächsnachmittag der Gemeinschaften. Im Anschluss besteht bei einem Imbiss auf dem Kirchplatz die Möglichkeit, mit Ordensleuten aus den unterschiedlichen Gemeinschaften ins Gespräch zu kommen und sich über die aktuellen Herausforderungen auszutauschen. Die Vesper wird live auf dem YouTube-Kanal der Abtei übertragen.