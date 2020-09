Effeldorf vor 1 Stunde

Pfeuffer-Flurkreuz erstrahlt in neuem Glanz

Landwirt und Handwerker Christian Schiffmaier hat das in die Jahre gekommene Pfeuffer-Flurkreuz zu Ehren des Errichters, Geistlicher Rat und Pfarrer Adam Pfeuffer aus Effeldorf, erneuert, heißt es in einer Pressemitteilung. Gestiftet wurde das Kreuz 1959. Anlässe für die Errichtung eines solchen christlichen Wahrzeichens sind: ein Zeichen des Dankes, eine Erinnerung oder ein Gelöbnis. Adam Pfeuffer ging täglich diesen Flurweg von Effeldorf nach Rottendorf und fuhr mit dem Zug nach Würzburg ins Priesterseminar. Eines Tages überraschte ihn ein schweres Unwetter. Da gelobte er: "Wenn ich gesund nach Hause komme, werde ich an dieser Stelle ein Flurkreuz errichten lassen."