Bischof Franz Jung hat Jürgen Thaumüller, Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“, mit Wirkung vom 1. September zum Pfarrvikar in den Pfarreiengemeinschaften Aidhausen-Riedbach, Hofheim, Theres und „Sankt Kilian, Haßfurt“ im zukünftigen Pastoralen Raum Haßberge West ernannt. Dienstsitz ist in Augsfeld.

Thaumüller wurde 1972 in Schweinfurt geboren und stammt aus Stammheim. Nach der Mittleren Reife absolvierte er von 1988 bis 1991 eine Ausbildung zum Kaufmann im Groß- und Außenhandel und arbeitete danach im erlernten Beruf. Von 1997 bis 2001 studierte er in München und Regensburg Kirchenmusik und schloss mit dem B-Diplom ab. Als Kirchenmusiker war er danach in der Pfarrei Sankt Josef in Neunburg vorm Wald sowie von 2003 bis 2004 als Dekanatskirchenmusiker im Dekanat Neunburg-Oberviechtach im Bistum Regensburg tätig. Von 2004 bis 2006 studierte er in Eichstätt Religionspädagogik, von 2006 bis 2010 in Würzburg Theologie. Zugleich war er von 2009 bis 2010 Vorsitzender der Deutschen Seminarsprecherkonferenz.

Bischof Friedhelm Hofmann weihte ihn am 26. Mai 2012 in der Abteikirche in Münsterschwarzach zum Priester. Danach war Thaumüller Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Christophorus im Baunach-, Itz- und Lautergrund, Baunach“, ehe er 2012 nach Gerolzhofen wechselte. Seit 2015 ist er Pfarrvikar in der Pfarreiengemeinschaft „Sankt Hedwig im Kitzinger Land, Kitzingen“.