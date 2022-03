Nach einer kurzen Zeit der Vakanz ziehen Julia und Daniel Röthig in das Gnötzheimer Pfarrhaus ein. Die Vertrauensleute der sechs Kirchengemeinden hießen das Pfarrerehepaar willkommen.

Nach 23-jährigem Wirken in den Kirchengemeinden Gnötzheim, Martinsheim, Enheim, Wässerndorf, Unter- und Oberickelsheim, die alle zum Dekanat Uffenheim gehören, wechselten im Sommer vergangenen Jahres Christine und Uwe Stradtner nach Illesheim ins Dekanat Bad Windsheim. Jetzt bekommen die Gemeinden wieder ein Ehepaar, das nach seinem Vikariat die eineinhalb Pfarrstellen besetzt.

Julia Röthig (30) stammt aus Hohebach im Hohenlohekreis in Baden-Württemberg. Unter anderem eine "tolle Konfirmandenzeit" waren für sie wegweisend für den Beruf der Pfarrerin. Nach dem Abitur absolvierte sie ein Freiwilliges Soziales Jahr bei einer ökumenischen Sozialstation in Sindelfingen bei einem ambulanten Pflegedienst.

Zwei Auslandssemester in Rom

Theologie studierte sie an der Augustana-Hochschule in Neuendettelsau, in Berlin und in Halle an der Saale. Zwei Auslandssemester verbrachte sie in Rom – an der Evangelischen Waldenserfakultät und an der päpstlichen Universität Gregoriana. Ihr Vikariat verbrachte sie in Ortenburg bei Passau.

Ihren Mann lernte sie während des Studiums in Neuendettelsau kennen. 2019 haben sie geheiratet. Daniel Röthig (28) stammt aus Oberweißenbach in der Nähe von Selb in Oberfranken.

Er begann sein Theologiestudium in Neuendettelsau, das er wie seine Frau in Berlin und Halle fortsetzte. Nach dem Examen trat er sein Vikariat in Passau in St. Matthäus an.

Beide verbringen gerne Zeit beim Wandern, beide lesen auch sehr gerne. Die Leidenschaft des Chorgesangs überlässt Julia Röthig gerne ihrem Mann. "Das kann er viel besser als ich", sagt sie und lacht.

Das Pfarrer-Ehepaar teilt sich eineinhalb Stellen

Die für die sechs Kirchengemeinden ausgeschriebenen eineinhalb Stellen teilen sie sich nun. "Das war perfekt für uns", freut sich Daniel Röthig. Da beide in kleineren Orten aufgewachsen sind, hatten sie sich beide auch für eine Pfarrstelle auf dem Dorf entschieden und freuen sich jetzt auf die Zusammenarbeit mit den Kirchenvorständen und auf die Menschen in ihren neuen Gemeinden. Ihre Ordination durch Regionalbischöfin Gisela Bornowski findet am 20. März in Enheim statt.

Im Pfarrgarten kamen Vertrauensleute aus den sechs Gemeinden zusammen und hießen das Pfarrerehepaar herzlich willkommen. Sie freuten sich, dass Julia und Daniel Röthig sich für diese Pfarrstelle entschieden haben. Die Vertrauensleute hatten Brot und Salz sowie Blumen als Geschenke mitgebracht.