Sommerach vor 41 Minuten

Pfarrgemeinderatsmitglieder verabschiedet

In einem feierlichen Gottesdienst, seit langem wieder einmal auf dem Gelände des Anglervereins am Anglersee, wurden drei langjährige Mitglieder des Pfarrgemeinderates aus Sommerach verabschiedet. Mit Margit Pfaff wurde diese nach 32 Jahren Amtszeit im Pfarrgemeinderat gebührend mit einer Urkunde von Bischof Franz Jung bedacht. Frau Pfaff hat jedoch weiterhin den Vorsitz der Senioren im Dekanat inne und dem Messnerdienst in der Pfarrgemeinde Sommerach geht sie auch noch weiterhin nach. Weiter wurde Eva-Maria Oestreicher für 20 Jahre im Pfarrgemeinderat gewürdigt und verabschiedet. Aus beruflichen Gründen konnte sie nicht anwesend sein. Frau Oestreicher widmete sich hauptsächlich den Familiengottesdiensten zum Wohle der jungen Familien. Günter Sauer wurde für zwölf Jahre Amtszeit im Pfarrgemeinderat geehrt. Er hat die Gemeinde bei vielen technischen und auch organisatorischen Belangen tatkräftig unterstützt. Die Urkunden überreichte Bettina Gawronski vom Pastoralen Raum Sankt Benedikt mit Unterstützung von Emil Schlereth und Hildegund Hopf vom Gemeindeteam der Pfarrei Sommerach.