Auf Wunsch der 1. Bürgermeisterin Gerlinde Stier haben diesmal Monika Zehnder und die "Pfarrgass-Sänger" mit Ansgar Leimig, Dieter Zeller und Gerhard Zehnder, den Gemeindenachmittag am Weinfestplatz Kleinlangheim gestaltet.

Gekommen waren sie in der Fränkischen Tracht. Bei Kaffee und Kuchen las Monika Zehnder den Gästen lustige Geschichten aus dem Büchlein von Wilhelm Wolpert vor und die Pfarrgass-Sänger sangen dazu passend fränkische lustige Lieder. Zwischendurch stellte sie ihre fränkische Tracht vor. Die Fränkische Tracht zeigt an Ausstattung, Schmuck und Farbe, ob die Träger wohlhabend sind, wie bei uns im Ochsenfurter Gau, meinte sie lächelnd, beziehungsweise wer Katholik und Protestant ist. Katholische Frauen und Männer greifen eher zu kräftigeren Farben. Vor allem das typisch katholische Rot spiegelt sich in Hemden, Strümpfen und Schürzen wieder. Die Protestanten sind in schlichteren Farbtönen gekleidet, dunkelgrüner und dunkelblauer Schürze, gebunden mit einer Schleife. Einen Mythos erklärte sie, die Bedeutung der Schleife und auf welcher Seite sie gebunden ist. Links: Single, Rechts: Vergeben, Hinten: Kellnerin oder Witwe, Mitte: Jungfrau).

Gerhard Zehnder stellte anschließend die Männertracht vor. Traditionell trägt man als Herr einen Dreispitz. Weiterhin wie hier die Pfarrgass-Sänger rote Westen, rosa Schleifen, schwarze Trachtenjacken mit Silberknöpfen oder im Winter lange Gehröcke mit Stoffknöpfen (damit die Instrumente bei Wallfahrten nicht beschädigt werden). Die sind entweder aus Stoff oder auch aus Leder gefertigt, erklärte er. Die Pfarrgass-Sänger tragen aus Leder sämisch gegerbte Kniebundhosen, die Trachtenschneider Herbert Fröhlich aus Frankenbrunn in der Rhön, gefertigt hat, dazu weiße handgestrickte Kniebundstrümpfe und passende Trachtenschuhe. Eine Trachtenberaterin vom Bezirk Unterfranken half bei der Ausstattung.

Den Namen haben sich die "Pfarrgass-Sänger" ausgewählt, da in der Pfarrgasse bei Gerhard Zehnder in Kleinlangheim, die Hausmusik regelmäßig gepflegt wird. Sie singen überwiegend zwei- und dreistimmige fränkische Lieder bei Volksmusiktagen, Weinfestempfängen, Weinpräsentationen auch in Berlin und München, in Wallfahrtskirchen, zu Gottesdiensten, in Seniorenheimen, bei Hochzeiten und Geburtstagen.

Zum Abschluss vom Gemeindenachmittag sangen die Pfarrgass-Sänger gemeinsam mit den Besuchern "Wahre Freundschaft soll nicht wanken". Die Bürgermeisterin bedankte sich bei Monika Zehnder, den Pfarrgass-Sängern, dass sie überraschenderweise in Tracht kamen, bei der Weinprinzessin Julia I., die auch extra gekommen war und ihren treuen Helfern Hildegard Friedel, Margot Schulz, Erna Sterzbach und Willi Köhler.

Von: Dieter Zeller (2. Bürgermeister, Öffentlichkeitsarbeit, Markt Kleinlangheim)