Weil es in seinem Wohnhaus in der Landstraße in Krautheim (Lkr. Kitzingen) am Sonntagnachmittag gebrannt hat, musste nach Angaben der Polizei ein 59-Jähriger in eine Klinik eingeliefert werden. Er hat sich beim Brand in dem Volkacher Ortsteil leicht verletzt. Eine Pfanne auf einem Herd hatte laut Polizei das Feuer ausgelöst. Der Schaden beläuft sich auf wenige Zehntausend Euro, so die Polizei.

Gegen 13.40 Uhr erreichte das Polizeipräsidium Unterfranken der Notruf aus der Landstraße. Ein Passant war auf Rauch aufmerksam geworden, der aus dem Erdgeschoss eines Wohnhauses ins Freie drang. Rasch waren Streifenwagen der Kitzinger Polizei und Einsatzkräfte der örtlichen sowie umliegender Feuerwehren vor Ort. Die Feuerwehrleute hatten den Brand, der in der Küche des Wohnhauses ausbrach, zügig im Griff und gegen 14.20 Uhr gelöscht, berichtet die Polizei.

Der 59-jährige Bewohner wurde vom Rettungsdienst nach einer notärztlichen Versorgung in eine Klinik eingeliefert.