Untersambach vor 54 Minuten

Pfadfinder veranstalten Sommerlager

Wie jedes Jahr trafen sich in der ersten Augustwoche knapp 50 Wölflinge des Pfadfinderbundes Europapfadfinder St. Michael (ESM) zum gemeinsamen Sommerlager. Das Besondere war dieses Mal, dass sich alle Wölflinge, also alle Kinder von acht bis zwölf Jahren, aus den vier Ortsgruppen in München, Kitzingen, Wiesentheid und Traustadt zu einem gemeinsamen Lager versammelt hatten. Als Lagerplatz wurde die mitten im Wald gelegene Untersambacher Herrnseehütte ausgesucht.