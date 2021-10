Kitzingen vor 56 Minuten

Peugeot verkratzt

Mit einem spitzen Gegenstand verkratzte eine bislang unbekannte Person am Sonntag gegen 23 Uhr einen weißen Peugeot, der in der Liegnitzer Straße in Kitzingen am Fahrbahnrand geparkt war. Das Auto weist an der Fahrertüre sowie der hinteren linken Türe Schäden in Höhe von circa 800 Euro auf.