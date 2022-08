Peter Ramert aus Obernbreit feierte am Montag seinen 80. Geburtstag. Geboren ist der Jubilar am 22. August 1942 in Dresden, mitten im Zweiten Weltkrieg als Peter Gret, wovon eine historische Ansicht der Landeshauptstadt Sachsens über dem Wohnzimmersofa zeugt. Nach dem Besuch der Schule in Freital nahe Dresden, übersiedelte er später zu seine Mutter nach Waldsassen in der Bundesrepublik, wo er auch die Schule beendete.

Um für seine vielen Geschwister Geld zu verdienen, kam der Besuch weiterer Schulen für Ramert nicht in Frage, er ging in den damals sehr gut bezahlten Bergbau. 1974 wechselte er zur Bundesbahn und wohnte in Frankfurt. Bei einem Urlaubsaufenthalt auf der Ostseeinsel Fehmarn lernte er die Gnodstädter Lehrerin Ulrike Ramert kennen, die er 1988 heiratete. Ein Jahr später bauten beide in Obernbreit und zogen dann auch dort hin.

Noch heute singt der Jubilar im Männergesangverein Frickenhausen, trifft sich vormittags regelmäßig mit seinen "Kumpels" und hilft seiner Frau im Garten. Zum Geburtstag überbrachte Bürgermeisterin Susanne Knof die Glückwünsche der Gemeinde Obernbreit.