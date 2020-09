Peter Matterne: Offene Diskussionen sind wichtig!

"Es geht mir gut", sagt Peter Matterne und sieht dabei rundum zufrieden aus. Ortstermin im Segnitzer Rathaus, wo Matterne seit 1. Mai den Chefsessel innehat. Der Start ins die Amtszeit lief gut, mit bildlich hochgekrempelten Ärmeln hat sich Peter Matterne an die Arbeit in der Gärtnergemeinde gemacht. Die Rückmeldungen, die er aus der Gemeinde erhält, seien gut: "Die Leute akzeptieren mich, die Resonanz ist gut", sagt er.

Was ihm dabei wichtig ist: "Auch Leute, die mich nicht gewählt haben, pflegen einen schönen Umgangston. Es gibt keine üble Nachrede oder ähnliches." Mit seinem neu aufgestellten Gemeinderat hat er sich an die Arbeit gemacht, angefangene Projekte weiter oder zum Ende zu führen. Am Ratstisch ist ihm wichtig, die Diskussionen öffentlich und transparent zu führen. Die Menschen sollten wissen, was besprochen wird, sie hätten ein Recht darauf, erklärt Matterne. Dass eine Sitzung dann mal ein wenig aus dem Ruder gerät und – wie vor kurzem – Gäste munter mitdiskutieren und der öffentliche Teil am Ende drei Stunden dauert, ist für Peter Matterne verschmerzbar. "Das ist für mich der richtige Weg", macht er klar.

Letzte Arbeiten am Dorfgemeinschaftshaus

Beim Rundgang durch den Ort werden die wichtigsten Projekte schnell sichtbar: Noch immer steht Bauzaun rund um das neue Dorfgemeinschaftshaus, Arbeiter sind mit der Erneuerung der Bushaltestelle beschäftigt. Mitte April hätte die Eröffnung sein sollen, coronabedingt musste sie abgesagt werden. Nun sollen die letzten Arbeiten zügig fertiggestellt werden, um hier endlich einen Schlussstrich ziehen zu können. Im Januar war es ein Anliegen von Peter Matterne, dass das Haus schnellstmöglich wie geplant für Familienfeiern und Vereine genutzt werden kann. Auch hier stellt Corona die Gemeinde wohl vor besondere Herausforderungen.

Ebenfalls noch nicht abgeschlossen ist die Dorferneuerung, hier steht der zweite Bauabschnitt bevor. "Und dann müssen wir erstmal verschnaufen", meint Matterne mit Blick auf die geringen Finanzmittel, die der Gärtnergemeinde zur Verfügung stehen. Dabei ist die To-Do-Liste durchaus gut gefüllt: Der Radweg nach Sulzfeld soll hoffentlich bald verwirklicht werden. Das Baugebiet am Schind, wo noch immer nach Bodendenkmälern gesucht wird, soll mit Leben gefüllt werden. Und dann steht noch mittelfristig eine Sanierung der Autobahn A 7 an. Und Matterne möchte alles dafür tun, dass der Umleitungsverkehr dann nicht durch Segnitz geht.

"Es ist noch ein wenig ungewohnt, aber Radfahrer, Wohnmobilisten und Badegäste gehören inzwischen zum Ortsbild." Peter Matterne über den Zuwachs an Gästen

Die Gärtnergemeinde mausert sich zu einem touristischen Kleinod, dazu trägt nach den umfangreichen Verschönerungsarbeiten nun auch die Pandemie-Situation bei. Die Badebucht am Main ist gut besucht, das freut den Bürgermeister: "Es ist noch ein wenig ungewohnt, aber Radfahrer, Wohnmobilisten und Badegäste gehören inzwischen zum Ortsbild." Einzig die Müllsituation am Main bereitet ihm Sorge. Eigens aufgestellte Mülleimer helfen nur wenig und die Gemeinde ist nicht in der Lage, hier mehrmals die Woche Müll aufzusammeln. Es bleibt immer wieder der Appell an die Vernunft der Besucher.

Abgesehen davon ist Matterne hochzufrieden mit der Situation. Er sei froh, in einem kleinen überschaubaren Ort Bürgermeister zu sein, wo sich die Leute auf der Straße kennen und grüßen. Das wird auch beim Rundgang deutlich: Hier ein Guten Morgen, da ein Gespräch über ein mutmaßlich falsch geparktes Motorrad, dort ein Plausch übers Wetter. Matterne kommt kaum 200 Meter weit ohne ein kurzes Gespräch, an einem Dienstag Vormittag. Sein Ziel ist, die Einwohnerzahl mittelfristig auf 1000 zu bringen (knapp 900 sind es derzeit), deshalb ist er froh über jedes Wohnbau-Projekt, am liebsten im Innerort. "Ich habe jede Woche ein bis zwei Anrufe mit der Frage nach Bauplätzen", erklärt er.

Keine großen Gewerbesteuereinnahmen

Welche Auswirkungen die Pandemie auf Segnitz haben wird, ist noch nicht absehbar. Große Gewerbesteuereinnahmen gibt es ohnehin nicht, Ausfälle hier werden wohl nicht sehr ins Gewicht fallen. Das Museum Segeum hat erst seit August wieder seine Pforten geöffnet, nachdem ein sicheres Hygienekonzept erarbeitet wurde. Grundsätzlich blickt Peter Matterne zuversichtlich in die Zukunft von Segnitz und ist sichtbar bereit, seinen Teil dazu beizutragen.