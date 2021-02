Volkach vor 28 Minuten

Per Mausklick online informieren und bewerben

Die Digitalisierung schreitet in der Verwaltungsgemeinschaft Volkach weiter voran. Schon seit längerem können die BürgerInnen via www.stadt-volkach.de im virtuellen Bürgerbüro eine Reihe von Dienstleitungen online abrufen. Seit kurzem ist es möglich, online einen Kita-Platz anzumelden, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.