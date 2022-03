Kitzingen vor 33 Minuten

Pedelec von Pausenhof in Kitzingen entwendet

Am Freitag zwischen 13.15 und 13.30 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Pedelec von einem Pausenhof in Kitzingen. Der 32-jährige Geschädigte hatte sein graues Haibike in der Thomas-Ehemann-Straße abgestellt und angeschlossen. Der Unbekannte entwendete das Fahrrad im Wert von rund 3500 Euro und entfernte sich in unbekannte Richtung. Obwohl der Geschädigte sofort die Polizei verständige, blieb eine Fahndung bislang erfolglos. Wer kann Hinweise geben?