Obernbreit vor 59 Minuten

Pedelec aus Keller in Obernbreit entwendet

Zwischen 21 Uhr am Sonntag und 18 Uhr am Montag entwendete eine unbekannte Person aus dem Keller eines Einfamilienhauses in der Kirchgasse 12 in Obernbreit ein Pedelec. Es handelt sich um ein Rad der Marke Haibike, Typ Hardnine 3.0, lackiert in den Farben schwarz, grau und weiß, berichtet die Polizei. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro.