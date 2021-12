Mainstockheim vor 1 Stunde

Pedelec aus Garage gestohlen

Zwischen Mittwoch, 15. Dezember, 17 Uhr, und Freitag, 17. Dezember, 15 Uhr, ereignete sich Am Hausberg in Mainstockheim ein Diebstahl. Ein unbekannter Täter stahl ein in einer offenen Garage abgestelltes rotes Pedelec der Marke Staiger. Das E-Bike hatte laut Polizeiangaben einen Wert von rund 500 Euro.