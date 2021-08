Prichsenstadt vor 1 Stunde

Pedal fällt ab: Radfahrer stürzt bei voller Fahrt

Ein schmerzhaftes Ende hat am Freitagnachmittag die Fahrt eines 19-jährigen Radlers in Prichsenstadt genommen. Der junge Mann wollte gegen 14.45 Uhr von Bahnhofstraße kommend nach links in Richtung des Lindenplatzes abbiegen. Kurz vor dem Abbiegevorgang löste sich laut Polizeibericht das linke Pedal und fiel ab, wodurch der Radfahrer unfreiwillig quasi aus voller Fahrt zu Boden stürzte. Dabei zog er sich Schürfwunden im Gesicht sowie Schmerzen an den Knien und Ellbogen zu.