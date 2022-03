Marktbreit vor 23 Minuten

Pausenverkauf für die Ukraine

Pausenverkauf für die Ukraine: Unter diesem Motto haben die Schülerinnen und Schüler der beiden Marktbreiter Privatschulen - "Leo-Weismantel" und "Realschule des Bildungswerks" - Spenden für Kinder aus der Ukraine gesammelt. Die Hauswirtschaftsklassen der 7., 9. und 10. Jahrgangsstufe organisierten eine Woche lang in beiden Pausen einen Verkauf von verschiedenen selbst hergestellten Leckereien, wie Pizzabrötchen (auch vegetarisch), Waffeln oder Muffins. Unterstützt wurden sie dabei von ihren Eltern, die Zutaten bereitstellten oder ihren jeweiligen Lehrern, die sie in dieser Zeit vom Unterricht befreit haben. Dieses Angebot wurde von der Schulfamilie sehr gut angenommen, sodass die Schlange vor den Verkaufsständen in der Aula immer länger geworden ist und gar nicht aufhören wollte. Teilweise kamen die fleißigen Waffel- und Pizzabäcker stark ins Schwitzen, da sie nicht mit einem so großen Andrang gerechnet hatten. Der gesamte Erlös in Höhe von 821 Euro soll einer Organisation, die Kindern aus der Ukraine hilft, gespendet werden.