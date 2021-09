Hoch oben über Wiesentheid hängen sie an ihrem Platz, die sechs Glocken im Turm der Wiesentheider Mauritiuskirche. Manche schon seit Jahrhunderten, wie die kleinste von ihnen, die Evangelistenglocke. Sie stammt wahrscheinlich aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts.

Neben ihr schlagen noch zwei originale Glocken: Die schwerste, 1728 gegossene, Balthasar-Neumann-Glocke (2264 Kilogramm), sowie die Engelamtsglocke (1736 gegossen, 1440 Kilogramm). Die drei anderen wurden im Zweiten Weltkrieg von den Nazis abgenommen und eingeschmolzen. An ihrer Stelle kamen 1952 drei neu gegossene Glocken in den Turm.

Demnächst werden die Glocken, die einst aus Kupfer und Zinn gegossen wurden, abgehängt. Für kurze Zeit werden sie dann nicht schlagen. Das ist nötig, damit Fachleute einiges reparieren können. Die Ungetüme können dabei im Turm bleiben. Sie werden dort nur versetzt, müssen also nicht ganz nach unten gehoben werden.

Elektromotoren werden getauscht

Beim Besuch im Turm der Kirche erläuterte Kirchenpfleger Paul Schug, wo die Probleme liegen. Er zeigt auf die Hängebänder, an denen die Glocken am jeweiligen Joch hängen. Sie gelten als Schwachstellen, weil sie nicht aus einem Stück geschmiedet sind. Fachleute rieten dazu, diese durch so genannte Flachstahlbänder zu ersetzen. Dazu weist auch die Anbringung manche Mängel auf. Weiter stellten Sachverständige fest, dass an den Pendellagern und an manch anderer Stelle Verbesserungen nötig wären.

Bei ihrer Expertise rieten die Glocken-Fachleute dazu, die Elektromotoren, die die Glocken bewegen, ebenfalls zu tauschen. Sie sollen künftig einen sanften Anlauf und ein sanftes Bremsen haben, damit die Glocken nicht mehr so ruckartig anschwingen. Der sanftere Schwung sei für die Statik des Turms besser.

Fachmann untersuchte das gesamte Geläut

Dass etwas mit dem Geläut nicht in Ordnung sei, wurde bereits 2016 bemerkt, als eine Glocke ganz ausfiel. Der Grund sei gewesen, so Kirchenpfleger Schug, dass damals die Aufhängung seitlich abgerutscht war. Deswegen sprang die Kette vom Antrieb ab. Die Verantwortlichen holten einen Fachmann, der das gesamte Geläut untersuchte. Seine Vorschläge werden nun umgesetzt, nachdem sie noch ergänzt wurden.

Um sich das imposante Geläut aus nächster Nähe anzuschauen, muss man einigen Stufen und Leitern erklimmen. Eng geht es zu in den zwei Stockwerken im Glockenstuhl des Turms. Dort wurde bereits manches zur Vorbereitung erledigt, um für mehr Sicherheit bei Wartungen und Reparaturen zu sorgen. So sind viele Öffnungen im aus Eiche gezimmerten Glockenstuhl nun mit Gitterrosten geschlossen. Die Leitern, die nach oben führen, sind jetzt aus Aluminium, nicht mehr aus Holz.

Als nächstes ist die Turmuhr dran

Eine der kleineren Glocken, die Borromäus-Glocke (710 Kilogramm), wurde bereits abgehängt, sie steht sicher auf zwei Holzbalken. An einer anderen zeigt Schug die Hängebänder. Nicht alle sind aus einem Teil geschmiedet, wie die ursprünglichen. Zwischendurch wurde erneuert oder ergänzt, nicht immer optimal, wie die Glocken-Sachverständigen feststellten.

Ende September etwa sollen die Arbeiten erfolgen. Die Kosten wurden auf rund 35 000 Euro geschätzt, drei Viertel davon trägt die politische Gemeinde.

Der nächste "Kandidat" für eine Überholung wartet auch schon. Kirchenpfleger Schug möchte die Turmuhr mitsamt ihrer riesigen Mechanik erneuern lassen.