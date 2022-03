Pater Matthäus feiert am Dienstag seinen 80. Geburtstag. Geboren wurde er am 8. März 1942 in Hannoversch-Münden. Nach dem Abitur in seiner Heimatstadt trat er 1961 in die Benediktinerabtei Münsterschwarzach ein. Die Zeitliche Profess war 1962 und mit der Ewigen Profess am 9. Mai 1965 schloss er sich dem Kloster auf Lebenszeit an, heißt es in einer Pressemitteilung der Abtei Münsterschwarzach. Danach erfolgten Studien der Philosophie in St. Ottilien, der Theologie in Würzburg und am Päpstlichen Liturgischen Institut in Rom.

1967 wurde er von Weihbischof Alfons Kempf von Würzburg in Münsterschwarzach zum Priester geweiht. Sein erster klösterlicher Einsatz war als Präfekt und Erzieher im Internat St. Maurus. Von 1969 bis 1987 leitete Pater Matthäus das Gästehaus der Abtei Münsterschwarzach und sorgte sich seelsorgerlich um die Anliegen der Gäste. In dieser Zeit war er als Zeremonienmeister der Verantwortliche für alle Gottesdienste in der Abteikirche. Von 1987 bis 1999 war er als Superior der Leiter der Münsterschwarzacher Niederlassung St. Benedikt in Würzburg, bis er im Dezember 1999 zum Nachfolger von Pater Wolfram Fehn wurde und ins Schwarzacher Pfarrhaus einzog und die Pfarreien Stadtschwarzach, Schwarzenau und Reupelsdorf betreute.

Zudem war Pater Matthäus Diözesan-Richter in Würzburg, Vertreter der Ordensleute im Diözesan-Pastoralrat, stellvertretender Dekan im Dekanat Kitzingen, Präses der Kolpingsfamilie und Vorsitzender von sieben Kirchenstiftungen. 2017 wechselte er als Hausgeistlicher zur Benediktinerinnenabtei Kirchschletten bei Bamberg. Dort war er in den umliegenden Krankenhäusern in der Seelsorge eingesetzt. Jetzt lebt Pater Matthäus wieder in der Abtei Münsterschwarzach.