Pater Anselm Grün im BR Fernsehen

Unter der Überschrift „Fronleichnam – mit Pater Anselm Grün“ steht ein Beitrag im BR Fernsehen am Donnerstag, 3. Juni, von 18.45 bis 19 Uhr. Für Benediktinerpater Dr. Anselm Grün sei Fronleichnam ein Fest der Verwandlung und eine Chance, den eigenen Blickwinkel zu verändern, heißt es in der Ankündigung. Rituale wie jene an Fronleichnam trügen für ihn dazu bei, die Sehnsucht nach dem „ganz Anderen“ wachzuhalten, dass der Mensch nicht vereinnahmt werde von Regeln und Inzidenzzahlen, von Politik, Wirtschaft und ökonomischen Zwängen.