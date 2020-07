Paten gesucht: Bepflanzte Weinfässer verschönern Abtswind

Ende Juni bepflanzte der Fremdenverkehrs- und Heimatverein Abtswind im Zuge der Dorfverschönerung Blumenkübel in Form von Weinfässern mit Grünpflanzen. Viele fleißige Helfer hatten sich in der Weinstraße bei strahlendem Sonnenschein versammelt und gemeinsam aus den leeren Weinfässern individuelle Blickfänge gezaubert, heißt es in einer Pressemitteilung. Die fertig bestückten Fässer werden im Ort verteilt aufgestellt. Die Kosten für die Bepflanzung übernimmt der Fremdenverkehrs- und Heimatverein Abtswind.

Für jedes Weinfass können die Abtswinder Bürger eine "Patenschaft" übernehmen. Der Pate übernimmt das Gießen und die Pflege der Pflanzenfässer. Er bekommt dafür das Weinfass an seinen Wunschplatz vor oder am Grundstück in Abtswind direkt vom Fremdenverkehrsverein geliefert.

Noch am selben Tag wurden die ersten zehn Fässer bereits ausgeliefert. Da die Idee des Fremdenverkehrvereins bei den Abtswinder Bürgern so gut ankam, wurden bereits weitere Fässer bestellt, die darauf warten, mit frischen Blumen und Pflanzen verschönert zu werden. Die Fässer können in der Weinstraße in der Nähe des Anwesens Wolfgang Starz besichtigt werden. Wer Interesse an einer Patenschaft hat, soll sich schnellstmöglichst beim Fremdenverkehrs-und Heimatverein, heißt es in der Mitteilung.