Wiesentheid vor 1 Stunde

Passionskonzert in St. Mauritius

Zu einem besonderen Konzert lädt das Orga-Team "Musik in St. Mauritius" in Wiesentheid ein. Am Palmsonntag, 10. April, 17 Uhr, musiziert das Bamberger Streichquartett, ein international renommiertes Ensemble, bestehend aus Mitgliedern der Bamberger Symphoniker-Bayerische Staatsphilharmonie, schreibt das Team "Musik in St. Mauritius" in einer Pressemitteilung. Auf dem Programm stehen "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am Kreuze" op. 51 Nr. 1-7 von Joseph Haydn. Betrachtungen zu den einzelnen Sätzen Jesu am Kreuz spricht Pater Dr. Anselm Grün. Karten gibt es im Vorverkauf beim Weltladen Wiesentheid und in der Tourist-Info des Marktes Wiesentheid sowie an der Abendkasse. Es gelten die aktuellen Corona-Regeln.