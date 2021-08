Eine Party, reichlich Alkohol, ein Wortwechsel: In diesem Dunstkreis ist am Sonntagfrüh gegen 3.40 Uhr ein Streit unter Jugendlichen in Kleinlangheim eskaliert. Wie die Kitzinger Polizei in ihrem Bericht schreibt, kam es bei einer Feier am Ortsrand Richtung Feuerbach zunächst zu einem verbalen Schlagabtausch via Telefon unter zwei Beteiligten. Daraufhin begab sich der eine gemeinsam mit Freunden zum Ort der Party.

Als er dort auf seinen Gesprächspartner traf, setzte sich der Streit fort: erst mit Worten, dann wurde der später Dazugekommene handgreiflich. Ein Dritter mischte sich ein und zog dem 18-Jährigen, der laut Polizei auch schon ordentlich getrunken hatte, eine Flasche über den Kopf. Der getroffene junge Mann erlitt eine Platzwunde am Kopf und wurde zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sucht nun Zeugen des nächtlichen Vorfalls, vor allem Hinweise auf den unbekannten Täter mit der Flasche. Wer Hinweise geben kann, soll sich bei der Kitzinger Polizei unter Tel. (09321) 1410 melden.