Volkach vor 1 Stunde

Bürgerliste startete in Astheim ihren "Bürgerwalk"

Der Bürgerliste Volkach ist Transparenz sehr wichtig, wie sie in einer Pressemitteilung schreibt. Bis zur Kommunalwahl gab es daher an jedem ersten Mittwoch im Monat einen "Bürgerstammtisch" in Volkach. Corona hat jedoch alles durcheinandergewirbelt und so entschied sich die Gruppierung, statt dem "Bürgerstammtisch" einen "Bürgerwalk" zu veranstalten - das heißt: raus in die Ortschaften und direkt zu den Bürgern. Der Anfang wurde am Mittwoch in Astheim gemacht. Jochen Flammersberger, einer der Vorstände der BL, freute sich über viele interessierte Bürger und viele Themen, die beim "Bürgerwalk" gleich vor Ort angesehen wurden. Die Lösungsansätze, die dabei entstanden sind, sollen nun den jeweils zuständigen Behörden und Gremien vorgelegt werden.