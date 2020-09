Zwei FDP-Landtagsabgeordnete haben sich in Volkach über die Bewässerungsanlage informiert und ihre Forderungen an die Regierung formuliert.

Der umwelt- und landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Christoph Skutella, hat sich mit dem Aschaffenburger Landtagsabgeordneten Helmut Kaltenhauser (FDP) und Weinbauverband-Geschäftsführer Hermann Schmitt und -Präsidenten Artur Steinmann die Bewässerungsanlage in den Volkacher Weinbergen erläutern lassen. Zu diesem Thema haben Skutella und Kaltenhauser laut einer Pressemitteilung auch einen offenen Brief an Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber geschrieben.

Darin wurde Glauber aufgefordert, darzulegen, wie weit die Umsetzung seiner Wasserstrategie und deren angeschlossenen Pilotprojekte voran geschritten sind. "Der Klimawandel wartet nicht bis zum Sankt-Nimmerleinstag, und er wartet schon gar nicht auf Thorsten Glauber", wird Skutella zitiert. Neue Bewässerungssysteme müssten so schnell wie möglich umgesetzt werden. Insbesondere der Wein- und Gemüseanbau benötige dringend funktionierende Bewässerungskonzepte, die wirtschaftlich sind. Hohe Investitionskosten sollten von der Staatsregierung mitgetragen werden. Die Landwirte dürften nicht länger im Stich gelassen werden.