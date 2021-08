Kitzingen vor 1 Stunde

Parteinotiz: Regenwasser nutzen für die Tröpfchenbewässerung

Die Fraktion der Freien Wähler im Kreistag Kitzingen informierte sich in Volkach bei der VinAqua-Bewässerungsgenossenschaft über Grundwasserschutz, Wasserrückhaltung und Weinbergsbewässerung, heißt es in einer Pressemitteilung der Wählergemeinschaft. Die VinAqua-Genossenschaft verfügt mittlerweile über zehn Jahre Betriebserfahrung mit dem Sammeln, der Speicherung und der Nutzung von Regenwasser zur Bewässerung (Betröpfeln) von Weinbergen. Die Vorstandsmitglieder Thomas Jäcklein und Ralph Düker erläuterten das System und die umwelttechnischen und agrarwirtschaftlichen Wirkungen der Anlage. 30 Hektar Rebfläche sind in Volkach angeschlossen. Das Regenwasser wird an sieben Stellen aufgefangen und in drei großen Becken mit insgesamt 30 000 Kubikmeter Volumen gespeichert und in der Wachstumsperiode zur Bewässerung genutzt. Damit wird erreicht, dass das Regenwasser nicht einfach wegläuft, sondern dann, wenn es von den Pflanzen gebraucht wird, verfügbar ist. Dadurch können die Weinberge das ganze Jahr begrünt sein. Durch die Begrünung wird verhindert, dass Wind und Regen den Boden abtragen – was nicht nur für die Winzer, sondern für die gesamte Bevölkerung gut ist.