Die Junge Union im Landkreis Kitzingen hat dieses Jahr zum Schulbeginn eine Plakataktion gestartet, die mehr Verkehrssicherheit auf dem Schulweg erreichen wolle. Das teilt die Gruppierung in einem Presseschreiben mit.

Durch die auffälligen Plakate mit dem Slogan „Vorsicht: Schulkinder!“ sollen vor allem Autofahrer an die unerfahrenen Verkehrsteilnehmer erinnert werden und so zu einer rücksichtsvollen und aufmerksamen Fahrweise gemahnt werden. Gerade nach dem etwas ruhigeren Schuljahr aufgrund der Corona-Pandemie und den teils eingeschränkten Schulzeiten sei mit dem Start des neuen Schuljahres im Regelbetrieb in den kommenden Wochen auf Bayerns Straßen rund um die Schulen mit mehr Verkehr zu rechnen und somit sei auch erhöhte Vorsicht geboten.

Die Plakate seien im Umfeld einiger Schulen und Gefahrenpunkte im Landkreis ausgebracht worden, unter anderem in Volkach, Dettelbach und Schwarzach, heißt es abschließend in der Mitteilung.