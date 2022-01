In ihrer ersten Sitzung im neuen Jahr befasste sich die SPD-Kreistagsfraktion intensiv mit dem Themenblock Bildung. Konkret wurde laut einer Pressemitteilung um den Bericht von drei im Landkreis Kitzingen tätigen Sozialarbeiterinnen, der im im Ausschuss „Soziales und Bildung“ vorgestellt wurde, besprochen.

Schulsozialarbeit werde an Schulen gebraucht, um jungen Menschen zu unterstützen und um Eltern und Lehrer zu beraten. Durch die Corona-Pandemie seien Bildungsnachteile deutlich verschärft worden. Im Landkreis Kitzingen wurde die Schulsozialarbeit an den Grund- und Mittelschulen von Anfang an kontinuierlich auf- und ausgebaut. "Studien und auch die Berichte der Schulsozialarbeiterinnen zeigen aber deutlich auf, dass an allen Schularten ein ausreichendes Angebot vorhanden sein müsste", wird Fraktionsvorsitzender Robert Finster in der Pressemitteilung zitiert und möchte, dass sich in Zukunft in dem Bereich etwas tut.