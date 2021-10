Kitzingen vor 23 Minuten

Parteinotiz: JU Kitzingen wirbt bei Ministerin für Mainschleifenbahn

Mit dem Kreisvorsitzenden der Jungen Union (JU), Simon Rinke, sowie dem Vorstandsmitglied Max Hegler waren zwei Vertreter aus dem Landkreis als Delegierte bei der Landesversammlung der JU Bayern in Deggendorf. Sie nutzten die Gelegenheit und wandten sich an die bayerische Bau- und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer, die die Gast bei der Versammlung war. „Wir haben der Ministerin die Brisanz der zügigen Mainschleifenbahn-Reaktivierung auch nochmal aus unserer jungen Sicht verdeutlichen wollen“, wird Rinke in einer Pressemitteilung zitiert.