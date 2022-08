Kitzingen aktualisiert vor 1 Stunde

Parkschilder in Kitzingen entwendet

Eine unbekannte Person hat zwischen Samstag, 7 Uhr, und Sonntag, 13.45 Uhr, in der Thomas-Ehemann-Straße in Kitzingen mehrere Parkschilder entwendet. Die Schilder waren an den Parkplätzen der Berufsschule angebracht und wurden laut Polizei teilweise aus der Halterung gerissen. Es entstand ein Schaden von circa 100 Euro.