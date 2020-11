Eine 32-jährige Audi-Fahrerin hat ihren Wagen am Samstag gegen 12.45 Uhr am Schwalbenhof in Kitzingen geparkt. Als sie zu diesem zurückkam, wurde sie von einem Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass ein weiterer Verkehrsteilnehmer an ihr Fahrzeug gefahren sei. Dabei entstand ein leichter Schaden an der hinteren Stoßstange, heißt es im Pressebericht der Polizei. Der ältere Mann hatte sich entfernt ohne seine Personalien an dem beschädigten Auto zu hinterlassen. Eine zweite Zeugin konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers angeben.

Bei einer Nachschau an der Halteradresse trafen die Polizistenkonnte den 80-jährigen Fahrer eines Ford an. Er gab an, den Zusammenstoß bemerkt zu haben. Laut seinen Angaben sei seine Frau ausgestiegen, habe jedoch keinen Schaden feststellen können. Daher hatte sich das Ehepaar vom Unfallort entfernt. Den Fahrer erwartet nun eine Anzeige.