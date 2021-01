Seit vielen Jahren häufen sich die Beschwerden, dass zu wenig Parkplätze im Rödelseer Altort im Bereich der Alten Iphöfer Straße, Bachgasse und Fröhstockheimer Weg vorhanden sind. Dem will die Gemeinde nun Abhilfe schaffen. Ein Teil der bestehenden Scheune im Bereich Alte Iphöfer Straße/Ecke Bachgasse wurde von der Gemeinde übernommen und wird abgerissen, um feste Parkplätze für Anlieger zu schaffen. Problem: Bislang will keiner die Quartiersparkplätze mieten.

Die Gemeinde hat die in Frage kommenden Haushalte angeschrieben. Wie Bürgermeister Burkhard Klein gegenüber dieser Redaktion mitteilte, habe sich aber noch niemand zurückgemeldet.

Der Auftrag für den Abriss der Scheune ist jedenfalls vergeben. Architekt Thomas Buchholz hat dem Gemeinderat auch schon Planvarianten vorgelegt. Da einige Verteilerkästen dort stehen, gibt es gewisse Einschränkungen. Möglich – in diese Richtung plant Buchholz weiter – sind auf jeden Fall sechs Stellplätze und eine Grünfläche. Kostenpunkt für die günstigste Variante: etwa 30000 Euro. Da derzeit Interesse an Quartiersstellplätzen wohl nicht vorhanden ist, könne mehr Wert auch auf die Gestaltung gelegt werden, meinte Klein.

Da Bürgermeister Klein selbst für nicht alltägliche Vorschläge wie Seilbahn auf den Schwanberg oder Hunde-DNA bekannt ist, trauen sich mittlerweile auch Architekten ungewöhnliche beziehungsweise gewagtere Vorschläge zu unterbreiten. In diese Kategorie fällt die Überlegung von Thomas Buchholz, an der Stelle eine Parkscheune mit Aufzug zu errichten. 13 Stellplätze könnten so geschaffen werden. Dass die mit den Baukosten von etwa 400 000 Euro nicht so ganz im Verhältnis stehen, war auch dem Architekten bewusst, der den Gemeinderat aber eine solche Möglichkeit, falls der Parkraum doch knapper wird, nicht verheimlichen wollte.

Herdprämie für Parkplätze auf dem Grundstück

Rödelseer haben seit etlichen Wochen aber auch die Möglichkeit, ihr Fahrzeug auf dem neu geschaffenen "grünen Parkplatz" gegenüber vom Bauhof der Gemeinde am Fröhstockheimer Weg zu parken. Im Winter kann dort auch mit einer Beleuchtung bis 22 Uhr für die Sicherheit gesorgt werden. Wer dort die Ausweisung eines Anwohner-Parkplatzes wünscht, kann sich an die Gemeinde wenden. Die Ausweisung als Anwohnerparkplatz erfolgt dann vor Ort mit einem entsprechenden Hinweis "Anwohner-Parkplatz" samt Auto-Kennzeichen. Für die Nutzung erhebt die Gemeinde eine jährliche Gebühr. Der Gemeinderat wird hierzu einen Beschluss fassen, sobald Anträge auf Anwohnerparkplätze gestellt werden.

Mit Parkplätzen hat auch die Stellplatzsatzung der Gemeinde zu tun. Gemeinderat Markus Ostwald hatte angefragt, ob die derzeitige Stellplatzablöse von 1500 Euro angemessen ist. In der Ratssitzung stellte Ostwald den Antrag, die Ablösesumme auf 2500 Euro zu erhöhen, da die Ablöse nicht günstiger sein soll als die Herstellung eines Stellplatzes. Dem folgte der Gemeinderat einstimmig.

Bürgermeister Klein meinte, dass dies vielleicht ein Anreiz sei, doch auf dem eigenen Grundstück Stellplätze zu schaffen. Dies ist für die Gemeinde weiterhin vorrangig. Wer in Rödelsee in sogenannten problematischen Straßenzügen zusätzliche Stellplätze auf dem eigenen Grundstück schafft, erhält in Rödelsee in der Regel eine Herdprämie von 1500 Euro.