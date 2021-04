Das für das Gebiet der interkommunalen Allianz "Dorfschätze" bereits 2016 erstellte Kernwegenetzkonzept soll um die Hauptwege in den Weinbergslagen ergänzt werden. Für dieses Vorgehen sprach sich der Großlangheimer Marktgemeinderat in der Sitzung am Dienstagabend im Kulturhaus einstimmig aus. Das Konzept dient als langfristige strategische Planungsgrundlage für Erhalt und Ausbau des landwirtschaftlichen Wegenetzes, lautete der Hinweis von Bürgermeister Peter Sterk.

Er verwies zudem auf die von Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber im März 2020 verkündete Förderinitiative "Infrastruktur in Weinlagen", wonach eine Förderung von Hauptwegen in Weinlagen auch ohne Flurneuordnungsverfahren möglich ist, "es besteht somit die Möglichkeit, eine Förderung für den qualifizierten Neuaufbau der Hauptwege in den Weinlagen zu erhalten, wenn diese aus einem Gesamtkonzept entwickelt werden, aus diesem Grund soll das bestehende Kernwegenetzkonzept um die Hauptwege in Weinbergslagen ergänzt werden. Das Amt für ländliche Entwicklung (ALE) fördert die Erstellung der Konzepterweiterung voraussichtlich mit 65 Prozent und einem zehnprozentigen ILE-Bonus".

Alle 15 Kommunen sind dabei

Da der vorgegebene Regelquerschnitt eines Kernwegs mit einer Breite von acht bis achteinhalb Metern einschließlich eines unbefestigten Entwässerungsgrabens in den Weinbergslagen nicht realisierbar sei, fördere das ALE eine angepasste Lösung mit einer Wegbreite von etwa drei Metern mit Wulst. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass schon zwei Treffen für die allianzübergreifende Konzepterstellung stattfanden, wobei 15 Kommunen Interesse bekundeten "und alle am Treffen Beteiligten haben sich dazu entschieden, ein gemeinsames Konzept in Auftrag zu geben. Bei dem neuen Treffen mit der Einbeziehung des Kernwegeaspekts für die Weinberge wird der Markt Großlangheim auch durch die Ratsmitglieder Karsten Droll und Björn Grebner vertreten sein.

Der Bürgermeister gab bekannt, dass das Trafohaus am See abgerissen wurde. In diesem Zusammenhang hatte es eine Anfrage einer Privatperson gegeben, ob die Station stehen bleiben und verkauft werden könne. Nach Worten des Bürgermeisters hätte ein Stopp aber Kosten verursacht, weshalb der Abriss vollzogen worden sei. Vorgesehen sind an dieser Stelle nun Parkplätze.

Zuschuss für Mehrgenerationenspielplatz

Der Elternbeirat des Kindergartens hatte sich für die Umgestaltung des Kinderspielplatzes an der Schule zu einem Mehrgenerationenspielplatz eingesetzt. Über das Regionalbudget steht nun ein maximaler Zuschuss von 6000 Euro in Aussicht, wofür es Beifall durch das Ratskollegium gab. Ebenfalls für den Zuschuss in gleicher Höhe von der Raiffeisenbank Kitzinger Land für die Erweiterung der Bildstocküberdachung hinter der Kirche. "Damit können die Marterle, die noch im Bauhof stehen, auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden", freute sich der Bürgermeister. Für die Leute vom Bauhof und für den Bürgermeister gab es Dankesworte durch dessen Stellvertreterin Heike Sterk für die Umgestaltung des Bahnübergangs am ehemaligen Großlangheimer Bahnhof, da man nun als Fußgänger oder Radfahrer besser und sicherer queren könne.