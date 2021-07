Albertshofen vor 36 Minuten

Parkkonzept für die Kirchstraße

Ungeregeltes Parken in der Kirchstraße soll nach Vorstellungen des Landratsamtes ein Ende haben. Die Behörde beauftragte den Gemeinderat sich mit einem Parkkonzept zu befassen. Das Konzept könnte von einem Ingenieurbüro erarbeitet werden, so eine Empfehlung. Bürgermeister Horst Reuther legte sich in der Gemeinderatssitzung jedoch darauf fest, dass er die Einschaltung eines Fachbüros tunlichst vermeiden will, zu hoch seien die zu erwartenden Planungskosten.