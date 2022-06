Kitzingen vor 37 Minuten

Parkendes Auto touchiert und abgehauen

Eine unbekannte Person touchierte mit einem Fahrzeug am Montag um 18.20 Uhr vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß auf dem Parkplatz der Drogerie Müller in der Siegfried-Wilke-Straße in Kitzingen abgestellten schwarzen Ford an der Heckstoßstange und entfernte sich. Es entstand ein Sachschaden von circa 50 Euro, heißt es im Polizeibericht.